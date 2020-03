Goianésia confirmou o primeiro caso de coronavírus. A paciente infectada é uma mulher, que não teve a idade divulgada. A cidade possui outros sete casos suspeitos que aguardam resultados de exames. Um nono caso foi descartado. As informações são do secretário de saúde da cidade, Hisham Mohamad.

O secretário reforça que a cidade mantém barreiras sanitárias nas duas entradas da cidade, além de uma estrutura extra montada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Todas as pessoas que chegam passam por aferição da temperatura e questionário. Se houver suspeita, é encaminhado para unidade de saúde”, diz. A cidade não fechou suas entradas, apesar de ser destino procurado por muitos visitantes.

O secretário ainda diz que na tarde desta sexta-feira (27), comerciantes fizeram passeata e “buzinaço” para pedir a reabertura do comércio. “Depois da fala do presidente, que incentivou a reabertura dos comércios, muitos comerciantes foram para as ruas para pedir o fim da quarentena, mas logo depois tivemos um caso confirmado, então ainda não é hora. Precisamos manter as barreiras para evitar novos casos”, ressalta.

Hisham Mohamad diz que a gestão municipal entende as necessidades econômicas dos moradores da cidade, mas destaca que é necessário acompanhar estes casos para que a doença não se espalhe. Ele reforça que a secretaria está acompanhando todos os casos e as melhores decisões serão tomadas nos momentos adequados.