Goianésia, cidade com cerca de 70 mil habitantes (176 km de Goiânia) já tem 16 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). O número já é maior que a cidade de Rio Verde (232 km de Goiânia), que tem mais de 230 mil moradores. Apesar dessa comparação, o prefeito de Goianésia, Renato Menezes de Castro (PMDB) diz que nenhuma pessoa morreu pela doença. “Temos seis recuperados, que já estão em casa e, agora, temos um decreto para que as pessoas só saiam de casa utilizando máscaras”, destaca.

O prefeito afirma que tem acompanhado de perto as ações do departamento de epidemiologia da Secretaria de Saúde de sua cidade. “Ainda existem 59 casos em investigação e nenhum está internado em situação grave. A maioria está em casa, em isolamento, aguardando os resultados dos exames.” Ele ainda ressalta que 35 análises foram descartadas. “Estamos muito empenhados em acompanhar esses casos confirmados e os suspeitos para evitar que outras pessoas sejam contagiadas”, diz.

O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), na tarde desta segunda-feira (13), Goianésia ainda aparecia com dez casos confirmados. O prefeito explica que a atualização para 16 confirmações ocorreu no final da tarde, no boletim municipal de 17 horas. “Esse novo número só deve aparecer no boletim estadual amanhã. Apesar de já ter sido informado, o boletim da SES já havia sido informado quando soubemos dos novos resultados aqui (de Goianésia)”, justificou.

O secretário de saúde de Rio Verde, Eduardo Pereira Ribeiro diz que, apesar de os números em comparação com a quantidade de pessoas ainda não serem assustadores, a prefeitura pretende tomar medidas mais severas a partir desta semana. Amanhã todos os comércios que ainda mantém algum tipo de aglomeração, seja em filas ou espaços de espera, serão notificados a tomarem medidas. “Se não for resolvido, vamos fechar os estabelecimentos”, diz.

Eduardo Pereira Ribeiro ainda diz que a quarentena já não está sendo seguida como no início. “Infelizmente tem pessoas que não acreditam na gravidade da doença. Precisamos de respeito ao distanciamento social para reduzir a curva de contaminação.” Para o secretário, as pessoas precisam se conscientizar e colaborar. “Temos treze casos de Covid-19 confirmados, sendo uma morte. Precisamos do apoio de todos para que este número não aumente.”

No último boletim da SES-GO, foi informado que até ontem existiam 233 casos de Covid-19, sendo 1 mortes confirmadas. Ainda existem 3.701 casos suspeitos em investigação, mas outros 1.675 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 63 amostras em análise aguardando liberação. Este laboratório conta, desde a quinta-feira da semana passada, com uma máquina cedida pela Polícia Técnico-Científica, que visa agilizar a entrega dos resultados.

Superintendente de Polícia Técnico-Científica de Goiás (SPTC), Marcos Egberto diz que o equipamento chamado pipetador automático realiza a análise de maneira rápida e segura. “Ela faz, praticamente, o que a pessoa faria, que é abastecer os recipientes com os materiais colhidos, só que dezenas por vez. Desta forma, teremos muito mais resultado em menor tempo”, explica. Ele diz que não tem prazo para que a máquina auxilie o trabalho no Lacen.

Ele explica que esta máquina ajuda nos trabalhos de identificação por DNA. “Ceder este equipamento não prejudica nosso trabalho, nem as investigações. Temos outras máquinas que não são tão ágeis, mas o nosso foco, agora, é trabalhar de todas as maneiras para combater essa doença.” Egberto acrescenta que os técnicos do laboratório receberam treinamento, mas existem policiais científicos à disposição para trabalhar no Lacen, caso seja necessário.