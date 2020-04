Foi confirmado nesta terça-feira (7) o quinto caso do novo coronavírus (Covid-19) em Goianésia, na Região Central de Goiás. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a paciente é uma mulher e está sendo acompanhada por profissionais. No entanto, não foi informado se ela está internada ou em quarentena. Em nota, a Secretaria informou ainda que todas as medidas necessárias para o bem estar da mulher foram tomadas.

Nesta segunda-feira (6), a Prefeitura de Anápolis, na Região Central, registrou mais 3 novos casos da Covid-19. Segundo o município, um dos pacientes é um homem de 52 anos e os outros dois são mulheres de 54 e 24, todos procedentes da América Central. É importante ressaltar que esses números ainda não foram contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que repassou na tarde desta segunda, 119 casos da doença confirmados e cinco mortes provocadas pelo novo coronavírus.