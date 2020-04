A prefeitura de Goianésia restabeleceu a forma de divulgação dos casos do novo coronavírus no município. No boletim da última sexta-feira (24), entrava na contagem de casos confirmados apenas o número referente a pessoas que ainda estavam em tratamento contra a doença, o que fazia o número ser menor (6). Entretanto, no informe da situação da cidade deste sábado (25), o indicador apontava todos os registros confirmados, totalizando 27, o que inclui os atualmente infectados (5), recuperados (20) e óbitos (2).

A motivação do secretário de Saúde de Goianésia, Hisham Mohamad Hamida, para a divulgação de casos confirmados levar em conta apenas as pessoas em tratamento era de que quem lia o informe da forma inicial era levado a uma confusão. “Isto foi uma recomendação do próprio Conselho Municipal de Saúde, porque o pessoal somava. Tinha lá 27 confirmados, aí tinha mais 19 recuperados. Aí o pessoal: ‘então o recuperado não tinha sido confirmado’. E estavam somando o confirmado com o recuperado”, argumentou.

A mudança inicial na divulgação dos dados causou uma repercussão negativa no município, embora Hamida afirme que a mudança na divulgação dos dados foi acompanhada de uma nota explicativa sobre a alteração.

No informe deste sábado (25) constavam 41 casos suspeitos, 100 descartados e 27 confirmados. O número de confirmados, detalha o boletim, se refere a 20 pessoas já recuperadas, 5 ainda infectadas e 2 mortes.