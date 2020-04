Atualizada às 7h56.

A Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia informou neste domingo (5) que foi confirmado o terceiro caso do novo coronavírus (Covid-19) na cidade. Segundo a pasta, o paciente é um homem e está hospitalizado. O local da internação e a idade dele não foram informados. Em nota, a Secretaria informou ainda que todas as medidas necessárias para o bem estar do homem foram tomadas.

Na tarde deste domingo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) atualizou o boletim epidemiológico do novo coronavírus. Goiás tem atualmente 115 casos confirmados de Covid-19, com 3 mortes, por critério laboratorial. Quatro óbitos suspeitos aguardam o resultado dos exames pelo Laboratório Central (Lacen).

O número de casos suspeitos subiu para 2138 e o de descartados soma 1.205. De acordo com informações da SES, 10 mortes que tinham Covid-19 no atestado de óbito tiveram o diagnóstico de coronavírus descartado após o resultado do exame.

Há, atualmente, 4 mortes sob investigação. Elas ocorreram em Araçu (1), Bonfinópolis (1), Goiânia (1) e Mineiros (1). Não consta na lista o caso do paciente de Goiandira com suspeita de Covid, um homem de 72 anos que recebeu atendimento em Catalão, mas após o agravamento do quadro foi transferido para o Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp) na sexta-feira. Ele morreu logo após dar entrada na unidade.