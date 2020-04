A 175 quilômetros de Goiânia, o município de Goianésia tem preocupado as autoridades de saúde pelo número de casos confirmados de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Até a última atualização dos números pelas autoridades de saúde nesta quinta-feira, 16, havia registro de 23 pessoas na localidade de 70 mil habitantes com Covid-19. Outras 52 são consideradas casos suspeitos. Ninguém morreu no município até o presente momento em consequência da doença.

No dia 6, o prefeito Renato Menezes de Castro (PMDB) emitiu um decreto tornando obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos e privados. Na quarta-feira, 15, a Secretaria de Promoção Social começou a distribuir 15 mil unidades do acessório à população. “A decisão foi tomada pensando nas famílias que foram mais prejudicadas pela crise financeira causada pelo coronavírus e também porque há falta do produto”, disse ao POPULAR o chefe de gabinete da administração local, Thalles Rafael Moura.

Empresas locais chegaram a distribuir máscaras gratuitamente, mas após o decreto do prefeito, a Prefeitura Municipal decidiu mobilizar todas as confecções e costureiras da cidade para fabricar 40 mil unidades. O acessório de proteção, de acordo com Thalles Moura, está sendo confeccionado com duas camadas de tecido tricoline, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. A distribuição ocorre de casa em casa, em todos os pontos de Goianésia, beneficiando o número de moradores da residência.

Esta semana, durante entrevista, o prefeito Renato de Castro afirmou que sua gestão recebeu quase R$ 800 mil do governo federal para investir em ações de combate ao coronavírus. Ele também mantém conversas com a Secretaria Estadual de Saúde para reforçar o número de leitos no município. A ideia, segundo ele, é montar uma espécie de hospital de campanha na cidade utilizando as instalações de uma unidade de saúde que está desativada. O prefeito salientou que “todos estão convocados a entrar na guerra para combater o coronavírus”, e não escondeu sua irritação ao afirmar que alguns segmentos estão tentando ganhar capital político. “Estou levando essa guerra a sério”, disse.

Em Goianésia, conforme Thalles Moura, 48 casos registrados como suspeitos foram descartados e seis pessoas já estão curadas da doença. O teste realizado no homem que morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade no domingo, 12, mostrou que ele não era portador do novo coronavírus. O Corpo de Bombeiros está utilizando o “drone falante” para dispersar aglomerações e a Polícia Militar ajuda na fiscalização do uso de máscaras.

As lojas de Goianésia praticamente não fecharam as portas em obediência ao decreto do governador Ronaldo Caiado de manter em funcionamento apenas estabelecimentos que comercializam itens essenciais, como farmácias e supermercados.