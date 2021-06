A Prefeitura de Goiânia retoma, nesta quinta-feira (17), a vacinação contra a Covid-19 em grávidas sem doenças preexistentes. A imunização desse grupo estava suspensa desde 12 de maio, após decisão do Ministério da Saúde. Segundo o Paço Municipal, a retomada foi decida na tarde desta quarta-feira (16) pelo Centro de Operações de Emergências (COE) estadual ocorrida nesta quarta-feira (16/6).

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia explica que serão utilizadas as vacinas Pfizer e Coronavac. Segundo a SMS, há uma resolução da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), que reúne representantes da saúde de todos os municípios e do Estado, com recomendação da utilização desses dois fármacos em grávidas – segue vetado o uso da AstraZeneca.

Como O POPULAR publicou na edição de sábado (12), Goiás tem registrado um aumento no número de mortes de grávidas em decorrência da Covid-19. De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica da SMS, Grécia Pessoni, em Goiânia foram 12 mortes este ano. “Não há dúvidas de que elas precisam dessa proteção”, afirma.

A vacinação ocorrerá na Área-I da PUC Goiás, das 8 às 16 horas. É necessário apresentar um comprovante de gestação, além do comprovante de endereço de Goiânia. Não há necessidade de agendamento.