A Prefeitura de Goiânia mantém nesta quarta-feira (21) a vacinação contra Covid-19 para pessoas com 39 anos ou mais, sem comorbidades, além dos grupos prioritários. São disponibilizados 16 pontos de vacinação, contando com o drive-thru, localizado no shopping Passeio das Águas. Já para a segunda dose, as pessoas podem procurar sete postos para aplicação.

Para o drive-thru, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizará 2 mil senhas, com atendimento a partir das 8h. Para os outros 15 postos, será necessário o agendamento pelo aplicativo ou pelo site da Prefeitura. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Grupos prioritários

Em atendimento à resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Goiânia ampliou o atendimento aos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Além dos idosos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas com comorbidades, a SMS retomou nesta semana a vacinação dos trabalhadores da saúde e dos profissionais da Educação como parte do grupo prioritário. O atendimento é por agendamento para o CSF Leste Universitário, exceto gestantes e puérperas, que continuam sendo atendidas no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América) sem agendamento.

Confira os postos de vacinação

Primeira dose

Atendimento na modalidade pedestre, das 8h às 17h, por agendamento:

Ciams Novo Horizonte

Ciams Urias Magalhães

CSF Parque Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Crimeia Oeste

CSF São Francisco

CSF Parque Industrial João Braz

CSF Vera Cruz II

CSF Jardim Cerrado IV

CSF Recanto das Minas Gerais

UPA Dr. Paulo Garcia (UPA Chácara do Governador)

UPA Jardim Novo Mundo

Segunda dose da AstraZeneca

Goiânia aplica nesta quarta-feira (21), de forma adiantada, a segunda dose para pessoas com segunda dose agendada até o dia 23 de julho e em atraso. Neste caso, o atendimento ao público será dividido em dois grupos, de acordo com as iniciais dos nomes: de A a L, das 8h às 12h, de M a Z, das 12h às 16h.

Não há necessidade de agendamento.

Locais para segunda dose

- Escola Municipal Francisco Matias

- Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

- Escola Municipal Coronel José Viana

- Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

- Escola Rotary Goiânia Oeste

- Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

- Área I da PUC Goiás