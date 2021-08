Nesta terça-feira (3), a Prefeitura de Goiânia continua vacinando pessoas a partir de 33 anos. Serão, ao todo, 26 postos onde a população pode ser imunizada. Confira os locais clicando aqui.

Para ser atendido, é necessário o agendamento pelo aplicativo Goiânia 24 Horas. O atendimento será das 8h às 17h nas unidades e das 8h às 16h na Área I da PUC.

A Secretaria municipal de Saúde (SMS) informou que por conta do tipo de vacina que o município recebeu não é possível abrir o drive thru no Shopping Passeio das Águas. O motivo é a forma de armazenamento e a logística das doses, além dos protocolos de conservação repassadas pelo fabricante.

Grávidas, puérperas e idosos continuam sendo vacinados, sem agendamento, no Ciams Dr Domingos Viggiano, que fica no Jardim América. As pessoas com comorbidades e outros grupos prioritários, como trabalhadores da Saúde e Educação, continuam sendo atendidas no CSF Leste Universitário, por agendamento.

A segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer são ministrada em 13 pontos, também sem agendamento, conforme cronograma divulgado pela SMS que está disponível no site da Prefeitura. Já a segunda dose da CoronaVac em atraso está sendo aplicada na Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste.

Veja o calendário:

Terça-feira (3/8):

Pessoas a partir de 33 anos (primeira dose), por agendamento:

12 unidades de saúde (8h às 17h)

Área I da PUC Goiás (8h às 16h)

Grupos prioritários (primeira dose), por agendamento:

CSF Leste Universitário (8h às 17h)



Pessoas agendadas para os dias 4/8 e 5/8 (segunda dose):

13 locais, sem agendamento (8h às 17h, exceto Área I da PUC que encerra às 16h)

Puérperas que residem em Goiânia (mulheres com até 45 dias após o parto), sem agendamento:

Ciams Dr. Domingos Viggiano/Ciams Jardim América (8h às 17h)