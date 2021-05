Com informações da CBN Goiânia

A Prefeitura de Goiânia anunciou que nesta segunda-feira (3), todos os idosos a partir de 60 anos podem ser vacinados contra a Covid-9, independente das iniciais do nome. É preciso realizar o agendamento prévio no aplicativo Goiânia 24 horas e ir até um dos postos espalhados pela capital nas modalidades drive-thru e pedestre das 8h às 17h.

Os trabalhadores da Saúde com 18 anos ou mais que estejam vinculados a instituições do segmento também continuam sendo vacinados com a primeira dose. Quem trabalha na Saúde e já tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca poderá receber o reforço.

Segundo a prefeitura, a capital já aplicou 429.984 doses das vacinas contra a Covid-19. 17,2% da população goianiense recebeu a primeira dose, o que equivale a 260.341 pessoas. Já o índice de segunda dose é um pouco menor, 169.643 tomaram o reforço, que representa a 11,2% da população.

Confira os postos de vacinação para cada grupo:

Postos modalidade drive-thru para idosos:

• Shopping Passeio das Águas

Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

• Estádio Serra Dourada

Endereço: Av. Fued José Sebba, 1170, Jardim Goiás

Postos modalidade pedestre para idosos:

•Área I da PUC Góas

•Sesc Faiçalville

• Escola Municipal Francisco Matias

Endereço: R. Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia - GO

• Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

• Escola Municipal Coronel José Viana

Endereço: Rua CM7 - St. Cândida de Morais, Goiânia - GO

• Escola Municipal Santa Helena

Endereço: Av. Curitiba, 400 - Vila Paraíso, Goiânia

• Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros

Endereço: Rua Caiapônia, 240 - Jardim Guanabara I, Goiânia

• Escola Rotary Goiânia Oeste

Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia – GO

Postos de atendimento primeira dose para profissionais da saúde:

• Centro de Saúde da Família (CSF) Guanabara I

Endereço: R. Porto Alegre, 44 - Jardim Guanabara, Goiânia - GO

• Centro de Saúde da Família (CSF) Santa Rita

Endereço: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita, Goiânia - GO

• Centro de Saúde da Família (CSF) Recanto das Minas Gerais

Endereço: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais, Goiânia - GO

• Centro de Saúde da Família (CSF) Cidade Jardim

Endereço: Praça Abel Coimbra, 350 - Cidade Jardim, Goiânia - GO

• Centro de Saúde da Família (CSF) São Francisco

Endereço: Av. das Palmeiras, Bairro - s/n - São Francisco, Goiânia - GO

• Centro de Saúde da Família (CSF) Ville de France

Endereço: R. Píres Figueiredo, s/n - Res. Ville de France, Goiânia - GO

• Centro de Saúde da Família (CSF) Novo Planalto

Endereço: R. Amadeus - Res. Mansões Paraíso, Goiânia – GO

Postos de atendimento para segunda dose da Astrazeneca para profissionais da Saúde

• Espaço Sinta-se Bem Unimed

Endereço: Rua 15-A, 212 - Lt. 7, 8 e 9/19, 20 e 21 Q. Z - St. Aeroporto, Goiânia – GO