Na próxima segunda-feira (19), pessoas acima de 39 anos seguem sendo vacinadas contra a Covid-19 em Goiânia. O imunizante será ofertado em 16 postos, mediante agendamento, das 8h às 17h. Outra opção é o drive-thru do shopping Passeio das Águas, onde serão ofertadas 2 mil doses, por demanda espontânea.

Mediante agendamento, a primeira dose será aplicada no Ciams Novo Horizonte, Ciams Urias Magalhães, CSF Parque Santa Rita, CSF Residencial Jardim Itaipu, CSF Vila Mutirão, CS Cidade Jardim, CSF Crimeia Oeste, CSF São Francisco, CSF Vera Cruz II, CS João Braz, CSF Cerrado IV, UPA Chácara do Governador, UPA Novo Mundo, CSF Recanto das Minas Gerais, CS Parque Amazônia.

As pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca prevista para a próxima sexta-feira (23) poderão receber o imunizante na segunda. Sete locais, sem necessidade de agendamento, irão ofertar o imunizante. São eles: Escola Municipal Francisco Matias, Escola Municipal Coronel José Viana, Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes, Escola Municipal Bárbara de Souza Morais, Escola Rotary Goiânia Oeste, na Área I da Pontificia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e no Salão Comunitário da Paróquia Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I).

Em relação aos grupos prioritários, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai retomar a vacinação dos trabalhadores da saúde e dos profissionais da educação. O atendimento será por agendamento no CSF Leste Universitário. Já as gestantes e puérperas serão atendidas no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), sem agendamento.