Atualizada às 12h24

Neste sábado (12), Goiânia segue vacinando contra a Covid-19 em quatro postos. No drive-thru instalado no Shopping Passeio das Águas o atendimento será somente para pessoas a partir de 52 anos. Já nos três postos fixos podem se vacinar as pessoas acima de 52 anos e os grupos prioritários.

Para o morador que optar pela imunização nos postos fixos é necessário agendamento por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas e o atendimento será das 8h às 17h. Já quem preferir ir ao drive não precisa agendar e as doses serão ofertadas das 8h às 15h.

A prefeitura explica que o recebimento de 9.640 doses da AstraZneca na quinta-feira (10) possibilitou o atendimento para sábado, deste total 30% foi destinado para os grupos prioritários, mas as vagas já foram preenchidas. No entanto, ainda há vafas para a faixa etária dos 52 anos.

Ainda de acordo com a prefeitura, a capital até a manhã desta sexta aplicou 669.868 doses, sendo já 456.589 na etapa inicial e 213.279 na segunda. Com isso, a cobertura vacinal contempla 28,1% e 14,1% da população goianiense, considerando primeira e segunda dose, respectivamente.