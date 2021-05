Cidades Goiânia: Vacinação contra a Covid-19 retornará nesta quinta (27) Capital recebeu 12 mil doses da AstraZeneca

Matéria em atualização A vacinação dos portadores de comorbidades e pessoas com deficiência permanente com mais de 18 anos em Goiânia irá retornar nesta quinta-feira (27) depois de ter sido paralisada por conta da falta de doses. O município recebeu nesta quarta-feira (26) 12 mil doses do imunizante da remessa de 189 mil doses da vacina que chegou em Goiá...