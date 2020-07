Mais de 7 mil pessoas se recuperaram do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Goiânia. O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (8) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que nas últimas 24 horas 190 pessoas se curaram, totalizando 7.178 pacientes recuperados na cidade, o que representa 81% do total de casos na capital.

O boletim detalha que, de ontem para hoje, mais 340 casos de infecção foram registrados. No total, 8.831 pessoas foram acometidas pela doença na cidade. Mais dez mortes foram registradas nesse mesmo período. Em Goiânia, 239 pessoas foram vítimas da Covid-19. A Prefeitura também informou que 248 pessoas seguem internadas e 1.166 estão em isolamento domiciliar.

As mulheres foram mais acometidas pelo vírus na capital. Foram 4.522 pacientes do sexo feminino e 4.309 do sexo masculino. Pessoas entre 20 e 39 anos representam 44% do total de infectados. Pacientes entre 40 a 59 representam 36% dos casos e os idosos concentram 15% dos registros. Crianças e adolescentes são 5% do total.