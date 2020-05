Goiânia atingiu a marca de 601 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) nesta quinta-feira (7), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital. São 41 confirmações a mais do que o número registrado na quarta-feira (6). A quantidade de óbitos permanece a mesma, com 20 vítimas da doença (Covid-19).

A quantidade de casos informada pela SMS contabiliza 54 casos a mais do que o registrado no boletim epidemiólogico da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), onde Goiânia aparece 547 confirmações, também divulgado nesta tarde. Questionada, a secretaria municipal ainda não informou o motivo da diferença entre os dados.

A maioria dos casos é de pacientes do sexo feminino (53%). A faixa etária mais atingida tem idade entre 20 e 39 anos (42%), seguidos pelo grupo com idade entre 40 e 59 anos (35%) e com idade maior ou igual a 60 anos (18%). As duas faixas etárias com menos casos são as com idade entre 10 e 19 anos (3%) e menos que 10 anos (2%).



Ao todo, 192 profissionais da saúde que atuam na capital foram contaminados.

Do total de casos confirmados, 50% ainda estão sob investigação epidemiológica. Dos 301 casos com investigação concluída, 161 (53%) foram curados, 114 (38%) estão em isolamento domiciliar, 20 (7%) morreram e 6 (2%) estão internados.

Os principais sintomas deles foram tosse (66%), febre (56%), desconforto respiratório (41%), dor de garganta (34%), dispneia (33%), diarreia (30%) e vômitos (10%).

Internações

Até o momento, dos 301 casos com investigação concluída, 88 (29%) pessoas precisaram ser internadas, sendo que 58% utilizaram uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Do total de internações, 72 (82%) pessoas usaram a rede privada, enquanto 16 (18%) a rede pública.

Óbitos

Das 20 pessoas que morreram em Goiânia por conta da Covid-19, 13 eram homens e sete eram mulheres, sendo que apenas uma tinha idade entre 20 e 39 anos e duas tinham idade entre 20 e 59 anos. As outras 17 vítimas tinham mais que 60 anos.

Quinze pessoas apresentaram dispneia (93%), febre (87%) e tosse (80%) e tinham cardiopatia (60%), diabetes (33%), obesidade (20%), pneumopatia (27%) e doença renal (20%).

Onze das 20 pessoas que morreram precisaram de uma UTI, sendo que 45% por menos que cinco dias e 27% de 5 a 10 dias e por mais que 10 dias.