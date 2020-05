Nesta segunda-feira (4), Goiânia ultrapassou os 500 casos confirmados do novo coronavírus. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) detalhou 503 pessoas infectadas e 13 mortes em função da doença. Mais 22 exames positivos para o vírus foram registrados nas últimas 24 horas.

O número de bairros com confirmações chega agora a 146. A SMS explicou que dentre os 503 casos confirmados, não foi possível concluir a investigação e encontrar o bairro dos pacientes infectados em 35 casos.

O Setor Bueno continua como o bairro que concentra o maior número de registros da Covid-19, com 53 pessoas infectadas, seguido do Setor Oeste, com 40. O Setor Marista tem 18 confirmações, assim como o Jardim Goiás. O Jardim América registrou 15 casos.