Goiânia tem 101 casos do novo coronavírus confirmados, segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta quinta-feira (9). Dentro destes números, consta que 60 são homens e há 41 mulheres. Do total, 72 não necessitaram ser internadas para atendimento e 29 sim, sendo que 15 tiveram de ser direcionados a uma unidade de terapia intensiva (UTI).

Os números também mostram que 40 dos infectados têm entre 20 e 39 anos. Outros 36 que testaram positivo para a Covid-19 têm de 40 a 59 anos. Ainda consta que 22 pessoas têm mais de 60 anos e outras três estão na faixa etária entre 10 e 19 anos.

Sobre a evolução dos casos, a SMS informou que 53 já se recuperaram, 34 permanecem em isolamento domiciliar e nove continuam internados. Outros cinco não resistiram à evolução do quadro infeccioso e morreram.

Goiás contabilizava, até a noite desta quinta-feira, sete mortes por coronavírus. O caso de um homem, de 62 anos, morto na última quarta-feira (8) em Goiânia, que estava internado em uma unidade de saúde particular e teve exame positivo para a doença, ainda não havia entrado na lista. A vítima fazia tratamento contra um câncer e tinha problemas cardíacos.

As outras mortes registradas são de três homens e uma mulher. Os três homens também estavam internados em unidades de saúde particulares e tinham mais de 60 anos. Um deles é o cunhado do ex-senador e advogado, Demóstenes Torres, Arnaldo Barbosa de Lima. A única mulher morta pela doença na capital foi a técnica em enfermagem Adelita Ribeiro, que tinha 38 anos, também a única jovem e sem problemas de saúde.

Em 24 horas, Goiás registrou mais 20 pacientes infectados pelo novo coronavírus. Com isso, o número de casos confirmados subiu de 159 para 179, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na tarde desta quinta-feira (9).

Do total de casos confirmados, dez pacientes estão internados. Destes, três estão em unidades públicas da rede estadual e sete na rede privada. Há ainda 53 casos suspeitos e em investigação de pessoas que ainda estão internadas. Deste total, 33 estão na rede pública e 20 na rede privada. O Estado tem ainda 3.294 suspeitas em investigação. Outras 1.489 notificações foram descartadas.

As mortes registradas em Goiás, sem contar a capital, ocorreram em Luziânia, onde uma mulher de 66 anos morreu; em Goiandira, em que a vítima foi um homem de 72 anos e é o irmão do prefeito e em Pires do Rio, um homem de 96 anos.