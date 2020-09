Nas últimas 24 horas, a Secretaria Municipal de Goiânia (SMS) confirmou 1.252 casos novos de coronavírus e 28 mortes em decorrência do vírus. Com o acréscimo, a capital chegou a 40.142 infecções e 1.050 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (10).

O documento detalha que existem 312 pacientes internados, 1.190 isolados e em acompanhamento domiciliar e 37.590 pessoas recuperadas do vírus na cidade, o que representa 94% do total de casos confirmados.

Os sintomas mais frequentes são: tosse, febre, dores de garganta, cabeça e musculares, perda de olfato e paladar, além de desconforto respiratório.

As mulheres concentram o maior número de casos, 21.219 confirmações, 53% do total, enquanto os homens são 47% dos casos positivos, 18.923 infecções. Além disso, das mais de 40 mil pessoas infectadas s, 2.250 (6%) são profissionais de saúde, da linha de frente de combate à Covid-19.