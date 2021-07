Atualizada às 12h02.

Nesta terça-feira (20), Goiânia terá somente três postos de vacinação para aplicação da primeira dose contra a Covid-19 para pessoas acima de 39 anos sem comorbidades e ao grupo prioritário. A medida, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), acontece devido a pouca quantidade de vacinas restantes.

Entre os postos de vacinação está o drive-thru do Shopping Passeio das Águas, sem necessidade de agendamento, onde serão distribuídas 2 mil senhas a partir das 8 horas. Com agendamento, o imunizante será ofertado no CSF São Francisco e o CSF Recanto das Minas Gerais, das 8h às 17h.

A capital segue vacinando a população que integra os grupos prioritários, idosos, gestantes, puérperas - até 45 dias após o parto - e pessoas com comorbidades, os trabalhadores da saúde e os profissionais da educação. A imunização para o CSF Leste Universitário é por agendamento exceto as gestantes e puérperas que são no Ciams Dr. Domingos Viggiano, antigo Ciams Jardim América, sem agendamento.

Aplicação segunda dose:

Neste terça, as pessoas que estão agendadas para receber a segunda dose da AstraZeneca no dia 23 ou antes podem procurar um dos sete postos, das 8h às 16h, para se vacinarem. Não é necessário agendamento.

Confira os locais :

- Escola Municipal Francisco Matias

- Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

- Escola Municipal Coronel José Viana

- Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

- Escola Rotary Goiânia Oeste- Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

- Área I da PUC Goiás