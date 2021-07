Com o aumento no número de reclamações em relação ao aplicativo Prefeitura 24 Horas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia vai oferecer um novo canal para agendamento da vacina contra a Covid-19. A intenção é que o serviço possa ser feito pelo site da própria SMS dentro de poucos dias.

De acordo com Grécia Pessoni, superintendente de Vigilância Epidemiológica da SMS, além de desafogar o aplicativo, o novo canal pode ser mais facilmente acessado pela população em geral. Pessoni diz que a SMS divide as doses recebidas entre postos de demanda espontânea e por agendamento. Sobre as constantes reclamações de usuários que não conseguem agendar a vacinação, ela alega que “o problema não é o aplicativo, mas o número de doses”.

A Prefeitura de Goiânia pretende abrir um novo ponto de vacinação por demanda espontânea no Paço Municipal, no próximo fim de semana. Mas, conforme Grécia, a SMS depende de chegada de novas doses.