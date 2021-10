Os principais pontos turísticos de Goiânia, como praças, parques, monumentos e mercados populares vão compor cinco trajetos para que pedestres e ciclistas explorem os atrativos da capital. A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) é a principal pasta da administração municipal que desenvolve o Caminho dos Bouganvilles. Os passeios são pensados para que ciclistas e pedestres possam explorar trilhas urbanas que passam pelos principais pontos turísticos da capital.

O projeto Caminho dos Bouganvilles contará com a sinalização indicativa no percurso para orientação da rota. A identificação dos pontos turísticos será feita por meio de QR Code, com acesso ao site da Prefeitura de Goiânia para informações sobre o histórico dos monumentos e pontos turísticos da capital.

Valdery Júnior, presidente da Agetul afirma que os roteiros são para usuários de bicicletas ou pedestres. “Goiânia é a segunda capital mais arborizada do mundo. Temos 54 parques na capital. O projeto é para garantir políticas públicas de lazer, entretenimento e turismo para a população”, afirma.

O presidente ressalta ainda que há cinco meses os testes estão sendo executados nas cinco rotas propostas. “São 83 quilômetros de roteiros que exploram os potenciais turísticos da cidade e proporcionam acessibilidade. Pessoas com mobilidade reduzida também vão poder percorrer as rotas”, pontua.

O Parque Lago das Rosas será o ponto de partida para todas as rotas, por conta da localização centralizada, por ser arborizado, de fácil acesso, e um dos locais de referência turística e histórica da capital, além de hospedar o Parque Zoológico de Goiânia.

Os percursos mais longos foram elaborados para uso de bicicletas a serem percorridos na rua, respeitando a sinalização de trânsito. Os percursos que passam no Centro da Goiânia, foram elaborados para serem cumpridos com caminhada para favorecer a contemplação dos principais pontos turísticos art déco e históricos da cidade.

Os roteiros estão sendo sinalizados e testados pelos analistas de cultura e desporto da Agetul. O projeto contempla várias secretarias. A previsão de entrega é para o novembro deste ano.

Os bouganvilles, que dão nome ao projeto, são plantas nativas do Brasil, típicas da Mata Atlântica. Chamados de Bougainvillea spectabilis, a etimologia do primeiro nome é uma homenagem ao navegador francês Louis Antoine de Bougainville, que por volta de 1790, descobriu a espécie aqui no Brasil e a levou para Europa, onde foi bastante difundida e acabou se espalhando por todo o mundo.

Leandro Georges, biólogo da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), afirma que os bougainvilles são espinhosos e considerados como trepadeiras que com o passar dos anos, vão adquirindo um caule lenhoso ficando com porte arbóreo a serem árvores. “Nós da arborização da Amma não indicamos a plantação em áreas externas por conta dos espinhos. Recomendamos em paisagismo de canteiros centrais e pergolados onde quase não passam pedestres. Por isso a necessidade de ter cuidado com a poda”, afirma.

O biólogo ainda ressalta que a trepadeira é resistente à falta de água e muito utilizada em vasos. “A planta não precisa de tanta rega, além de ser usada no plantio de vasos, pois o crescimento fica limitado e a realização da poda é importante para ficar florida!”, pontua.

Os períodos de floração dos bougainvilles são na primavera e verão, com duração de 15 dias ou mais. Com cores diversificadas como laranja e branca, o rosa e o vermelho predominan.

O bougainville também é atrativo para borboletas e beija-flores, além da utilização em cerca viva por conta da proteção com os espinhos.

Em Goiânia, você pode conferir a beleza desta planta na Rua 115 (setor Sul), Av. Portugal (canteiro central), Av. 85 e alguns pergolados no Parque Flamboyant e Av. Goiás. (Joyce Vilela Merhi é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)