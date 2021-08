Cidades Goiânia terá postos de vacinação para 1ª e 2ª doses neste sábado (28) Serão 18 locais para vacinação com a primeira dose e três para o reforço

Neste sábado (28), a Prefeitura de Goiânia segue com a aplicação da primeira e segunda doses das vacinas contra a Covid-19 em postos espalhados pela capital. Serão 18 locais para vacinação com a dose 1, e três para o reforço para quem estiver com o aprazamento previsto para até dia 2 de setembro. Confira: 1ª dose – sem agendamento Drive do shopping Pass...