A partir desta quinta-feira (26), a vacinação de recém-nascidos com BCG e contra Hepatite B em Goiânia será realizada apenas no Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico. O anúncio é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital e o local também atenderá crianças de 6 meses a adultos de 59 anos que precisam ser imunizados contra o sarampo. As demais vacinas de rotina das crianças estão suspensas até o dia 16 de maio, conforme determinação do Ministério da Saúde.

Em nota, a SMS de Goiânia afirmou que as vacinas serão aplicadas diariamente, incluindo os finais de semana. O documento explica ainda que as vacinas de urgência antitetânica continuam sendo administradas nos Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais), Centros Integrados de Atenção Médico Sanitárias (Ciams) e Unidade de Pronto Atendimento (UPAs). Já a vacina antirrábica humana continua sendo oferecida, nas seguintes unidades: Cais Campinas, Centro Municipal de Vacinação, Cais Bairro Goiá, Cais Cândida de Moraes, UPA Novo Mundo, CIAMS Urias Magalhães e CIAMS Novo Horizonte.

A suspensão das vacinas de rotina foi determinada devido ao início da campanha de vacinação contra a gripe, na última segunda-feira (23). Inicialmente, o público é de idosos e profissionais de saúde. Entre os objetivos, está o de diminuir a circulação de crianças nas unidades tendo em vista que os idosos estão entre o grupo de risco da Covid-19 e crianças podem ser transmissores assintomáticos.