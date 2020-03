Cidades Goiânia terá pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira (6) Região Norte do Estado, por sua vez, foi marcada pelo Instituto como área de potencial perigo

A sexta-feira promete mais chuva em Goiânia e no restante de Goiás, principalmente na Região Norte do Estado. Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital goiana será alvo de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura máxima de 30ºC e mínima de 20ºC. A região Norte do Estado, a partir da cidade de Anápolis, foi ma...