Cidades Goiânia terá manhãs mais frias, com mínima de 12° C, e alerta amarelo de baixa umidade Média de temperatura se repete até este domingo (19). Previsão também é de ventos fracos

As previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são de permanência das manhãs frias em Goiânia, com mínima de 12° C, mas podendo alcançar 31° C ao longo do dia. A média de temperatura se repete até este domingo (19), quando a mínima será de 13° C e a máxima de 28° C. Já a umidade continua baixa na capital. Nesta quarta-feira (15), ela varia de 20% a 90%....