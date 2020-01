Cidades Goiânia terá em fevereiro aplicativo de moto para passageiros De origem colombiana, a Picap já está presente em outras sete capitais brasileiras. Cadastramento de motociclistas começa na próxima semana

Goiânia passa a contar a partir do dia 13 de fevereiro com o Picap, aplicativo de motos voltado ao transporte de passageiros. A empresa inicia na próxima semana o cadastramento dos motociclistas interessados. A startup, que nasceu na Colômbia em 2016, opera em sete países da América Latina. No Brasil o serviço já é oferecido em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, F...