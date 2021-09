Cidades Goiânia terá em breve aplicativo de transporte exclusivo para mulheres O app está no Brasil há 6 anos e promete oferecer mais segurança para o público feminino

A semana Nacional de Trânsito é comemorada do dia 17 a 27 de setembro, período em que são realizadas ações em todo o país com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito. Na mesma semana, os empresários Stephania Sousa e Fernando Braga apresentarão para Goiânia um app de mobilidade urbana, o Lady Driver, serviço voltado exclusivamente para o...