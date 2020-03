A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia disponibilizará, a partir da quinta-feira (19), um número de telefone pelo qual a população poderá tirar dúvidas sobre a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). Por meio da chamada Central Humanizada de Orientação sobre o Covid-19, profissionais de saúde esclarecerão dúvidas. A Prefeitura de Goiânia frisa que os atendimentos não são consultas médicas.

A Central terá atendimento das 7h às 19h, todos os dias da semana. Mais informações serão divulgadas durante o lançamento, que ocorrerá na manhã desta quarta-feira (18), às 9h, no Espaço de Eventos do Paço Municipal, no Parque Lozandes, na capital.