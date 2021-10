A prefeitura de Goiânia disponibilizará nesta sexta-feira (8) 76 postos de vacinação contra a Covid-19. A aplicação da dose de reforço para os profissionais de saúde que receberam a última dose até o dia 31 de março continua. O grupo está sendo atendido com a vacina Pfizer no drive-thru do Shopping Passeio das Águas e nas próprias unidades de saúde.

Para amanhã (8) haverá vacinação nos seguintes locais: Hospital e Maternidade Célia Câmara, Hospital de Campanha (Hcamp), SAMU, UPA Dr. Domingos Viggiano, Ciams Urias Magalhães e Ciams Novo Horizonte.

A estratégia de vacinação dos profissionais de saúde prevê, também, o agendamento que deverá ser aberto na tarde desta sexta-feira. Para se vacinar, o grupo precisa levar o comprovante da vacina, bem como algum documento que identifique a profissão.

Quem também terá agendamento aberto na tarde de amanhã são os adolescentes de 12 a 17 anos que estão sendo vacinados em nove locais com a primeira dose da Pfizer.

Os idosos com idade de 65 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 8 de abril, além das pessoas com doenças imunossuprimidas a partir de 40 anos de idade que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias, podem receber a terceira dose em 24 locais, além do drive-thru no Shopping Passeio das Águas. Todos recebem por demanda espontânea.

A segunda dose das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca para as pessoas que estão com data agendada no cartão para 8 de outubro ou em atraso, estão disponíveis em 16 postos. Em relação a D2 da Coronavac, pode ser recebida também em qualquer uma das 50 salas de vacinação do município, onde são vacinadas também as pessoas a partir de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose. Todos funcionam sem agendamento.

O Centro Municipal de Vacinação (CMV) continua sendo o local referência para atendimento de gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), sem a necessidade de agendamento.

A prefeitura disponibiliza o site Imunizagyn para a população acompanhar todos os locais de vacinação, plataforma que é atualizada diariamente depois das 17h.