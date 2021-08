A Secretaria Municipal de Goiânia disponibilizará 30 postos de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (22). Serão 21 pontos destinados à aplicação da primeira dose em pessoas a partir de 18 anos, mediante agendamento pelo site da administração municipal ou pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Quem optar pela modalidade drive-thru poderá ir até o shopping Passeio das Águas, onde são distribuídas duas mil senhas diariamente.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Para a segunda dose, serão nove postos de vacinação que funcionam por demanda espontânea para aplicação dos imunizantes Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. A novidade desta segunda-feira é o Centro Municipal de Vacinação, localizado no setor Pedro Ludovico, que passa a ser unidade referência para atendimento às gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) e idosos. No local, esses grupos podem receber a primeira e segunda doses sem a necessidade de agendamento.