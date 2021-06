A Prefeitura de Goiânia seguirá nesta sexta-feira (11) com a vacinação contra Covid-19 em pessoas com mais de 52 anos e dos grupos prioritários. Para isso, serão disponibilizadas 15,5 mil doses de imunizantes em 28 pontos da capital, sendo 20 unidades de saúde, seis escolas municipais, além da Área I da PUC e o drive thru do Shopping Passeio das Águas.

Com exceção do drive, que funcionará das 8h às 15h, nos demais locais será preciso fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas e o atendimento ocorrerá das 8h às 17h.

Com a chegada de mais 9.640 doses nesta manhã, a Prefeitura afirmou que foi possível abrir a agenda de sábado que terá quatro pontos de vacinação: Área I da PUC; Escola Rotary Goiânia; Escola Municipal Lions Clube Bandeirante e drive do Passeio das Águas.

Com a reserva de 30% do total de doses, já não há mais vagas para os grupos prioritários. Só para o drive não é preciso agendar. O horário de atendimento será o mesmo desta sexta-feira.