Cidades Goiânia tem sete pontos do trânsito travados por obras Intervenções espalhadas pela capital causam congestionamentos nos horários de pico nas regiões Central e Sul. Algumas avenidas estão com o problema há mais de um ano

Em sete trechos viários de Goiânia, os motoristas que passam pela capital convivem diariamente com os congestionamentos e desvios em razão de obras, especialmente para a construção do corredor exclusivo de transporte coletivo BRT Norte-Sul. Os locais ficam especialmente nas regiões mais movimentadas da cidade: Central e Sul. Quem passa pela Rua 4, no Centro, desde o c...