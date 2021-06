Nesta terça-feira (22), seguem sendo vacinadas contra a Covid-19, mediante agendamento, das 8h às 17h, pessoas a partir de 50 anos sem comorbidades, pessoas com comorbidades e trabalhadores da saúde e da educação. As gestantes sem doenças preexistentes podem receber a dose do imunizante, das 8h às 16h, na Área-I da PUC Goiás por demanda espontânea. Já aqueles que estão com a segunda dose da Coronavac em atraso podem procurar o Ciams Dr Domingos Viggiano, antigo Ciams Jardim América, das 8h às 17h. Também não é preciso agendar.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia tem quase nove mil agendamentos para esta terça-feira (22). Confira os locais de vacinação:

Grupos prioritários e pessoas a partir de 50 anos, sem comorbidades (8h às 17h) - modalidade pedestre

CIAMS Novo Horizonte

CSF Pq Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF Boa Vista

CSF Novo Planalto

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Leste Universitário

CS Marinho Lemos

CSF Guanabara I

Ciams Urias Magalhães

CSF São Francisco

CSF Vera Cruz II

CS João Braz

CSF Cerrado IV

UPA Chácara do Governador

UPA Novo Mundo

CSF Recanto das Minas Gerais

Ciams Dr Domingos Viggiano antigo Ciams Jd América

CS Parque Amazônia

Gestantes sem comorbidades (8h às 16h) - modalidade pedestre

Área 1 da PUC Goiás

Situações de excepcionalidades com atraso na segunda dose da vacina Coronavac (8h às 17h) - modalidade pedestre

Ciams Dr Domingos Viggiano, antigo Ciams Jardim América

