Goiânia tem quase 70 mil pessoas que já se recuperaram da infecção pelo Sars-CoV-2. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quarta-feira (11), das 72.557 pessoas que testaram positivo, 69.870 já estão recuperadas. O boletim ainda mostra que 331 pessoas continuam internadas para tratamento contra a doença e outras 619 estão isoladas, sendo monitoradas por equipes de saúde.

O boletim desta quarta ainda mostra que do total de infectados, 53% são do sexo feminino e 47%, do sexo masculino. Mas na comparação de mortes pela doença, os homens representam maioria das vítimas, com 59% dos óbitos registrados e as mulheres, 41%. A pasta que havia ficado desde quinta sem conseguir atualizar os números de mortes na plataforma nacional do Ministério da Saúde inseriu mais três casos nas últimas 24 horas, totalizando 1.737 mortes pela doença na capital até agora.