O total de testes positivos da Covid-19 em Goiânia chegou a 62.569 nesta terça-feira (13), com mais 220 inseridos na contagem nas últimas 24 horas. Destes, 59.900 estão recuperados da doença, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Outros 385 pacientes seguem internados em unidades de saúde da capital para tratamento contra a infecção pelo Sars-CoV-2 e 726 testaram positivo e são monitoradas por equipes de saúde da pasta.

De acordo com o informativo diário da SMS, do total de infectados, 29.224 são do sexo masculino e 33.345, do sexo feminino. A faixa etária mais afetada ainda é a de pessoas entre 20 e 39 anos, com 26.963 casos. Depois aparecem pessoas entre 40 e 59 anos, com 21.244 infectados. Pessoas com mais de 60 anos registraram 9.526 e os outrs 4.836 casos são de pessoas com menos de 19 anos.

O total de mortes pela doença é de 1.558, sendo que nove casos foram inseridos nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas. Destes, 923 são do sexo masculino e 635, do sexo feminino. Os sintomas mais apresentados pelas vítimas foram febre, tosse e falta de ar. Os idosos continuam sendo as principais vítimas e representam 77% das mortes, com 1.198 casos.

Do total de infectados, 58.315 não precisaram de internação para tratamento contra o coronavírus, diferente de outros 4.254 pessoas que tiveram que passar algum tempo em unidades de saúde sob a vigilância médica. Ao todo, 1.874 precisaram de cuidados intensivos em leitos de UTI. A maior parte das internações, 53%, foram na rede pública e o restante na rede privada.