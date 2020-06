Goiânia tem, nesta quarta-feira (24), 5.957 casos do novo coronavírus. Com mais 396 confirmações nas últimas 24 horas, a capital está perto de chegar a 6 mil pessoas infectadas pelo vírus Sars-CoV-2. O total de mortes até agora é de 134, 4 a mais do que o apresentado no boletim de terça-feira.

Ainda de acordo com os dados do boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 5.097 dos infectados não tinham qualquer relação profissional com unidades de saúde. Outros 860 afetados pelo vírus trabalham em hospitais, postos, unidades de urgência, entre outras.

A faixa etária mais afetada em Goiânia é a de pessoas com idades entre 20 e 39 anos, com 2.618 confirmações. Depois aparece a faixa entre 40 e 59 anos, com 2.128 casos de infecção. Em terceiro, idosos com mais de 60 anos, com 894 registros. Crianças e adolescentes até 19 anos somam 317 casos.

Considerando as internações, a SMS divulgou que 5.419 não precisaram permanecer em unidades de saúde, diferente de outras 538 pessoas que necessitaram de atendimento hospitalar para recuperação, sendo que 272 foram internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

A SMS também informou que 190 pessoas seguem internadas e 4.737 estão curadas. Outras 896 estão em isolamento domiciliar e são monitoradas em casa.