Goiânia registrou 32 novos casos de infecção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), causador da Covid-19, nas últimas 24 horas. Atualizado às 12 horas desta terça-feira (28) e divulgado nesta tarde, o novo informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital mostra que há 394 casos da doença confirmados na cidade. Nenhum novo óbito foi registrado desde a última quinta-feira (23), quando a morte da 11ª vítima foi confirmada.

Dentre os novos pacientes diagnosticados no município, há 21 mulheres e 11 homens. Destes, 15 têm entre 40 e 59 anos, oito têm 60 anos ou mais, sete têm entre 20 e 39 anos, um tem de 10 a 19 anos e outro tem menos de 10. Desta forma, a faixa etária com o maior número de casos continua sendo a de 20 a 39 anos, com 164 registros ou 42% do total.

Com a atualização, também houve acréscimo no número de pessoas que trabalham na área da Saúde e foram diagnosticadas com Covid-19. Até a última segunda-feira (27), eram 57 profissionais em serviço infectados. Agora, são 63.

Neste período, no entanto, não houve mudança na quantidade de pessoas que tiveram de ser internadas por conta da doença. Nesta terça, permanece em 65 o número de pessoas hospitalizadas, sendo que 36 delas precisaram de uma unidade de terapia intensiva (UTI).