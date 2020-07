Goiânia tem quase 11 mil casos do novo coronavírus. Nesta terça-feira (21) a capital marca 10.998 testes positivos da doença. O número recebeu 126 novos registros nas últimas 24 horas, sendo cinco mortes. O total de óbitos passou, então, para 329 desde o início da pandemia.

Segundo o boletim, o total de curados é de 9.970. Outras 379 pessoas seguem internadas, 320 continuam isoladas, sendo acompanhadas por equipes de saúde. A pasta também informou que do total de infectados, 9.843 não trabalhavam em atividades ligadas à saúde.

Ainda de acordo com a atualização dos casos em Goiânia, 5.617 infectados são mulheres e 5.381 são homens. Ao todo, 82% não precisaram de internação, o que corresponde a 9.782 pessoas. As outras 1.216 foram internadas, sendo 572 delas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

A faixa etária mais afetada continua sendo de pessoas com idades entre 20 a 39 anos, com 4.718 registros; depois aparece a idade entre 40 e 59 anos, com 3.944 casos; em seguida mais de 60 anos, com 1.778 casos e os menores de 20 anos somam 558 testes positivos para a Covid-19.