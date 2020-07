Goiânia tem 9.810 casos do novo coronavírus nesta segunda-feira (13), com mais 33 confirmações desde o último boletim apresentado no domingo. Destes novos registros, cinco se referem a mortes pela infecção do Sars-CoV-2, que já chegam a 272.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 5.029 infectados são do sexo feminino e 4.781, do sexo masculino. A faixa etária mais afetada continua sendo entre 20 e 39 anos, com 4.295 casos. Depois aparecem pessoas com idades entre 40 e 59 anos, com 3.529 casos.

Em terceiro lugar entre as idades mais atingidas pela Covid-19 estão as pessoas com mais de 60 anos. Em Goiânia este público soma 1.502 confirmações. Crianças e adolescentes com idades entre 10 e 19 anos somam 307 testes positivos e menores de dez anos, 177.

Considerando todos os infectados, 8.711 não tinham qualquer relação profissional com a área da saúde, diferente de outros 1.099 que trabalhavam em locais como clínicas, hospitais, postos de saúde, entre outros. Ao todo, dez profissionais da saúde morreram em decorrência do vírus.

Goiânia tem 251 pessoas que ainda estão internadas fazendo tratamento contra a doença, 1.008 seguem isoladas depois de testarem positivo para o vírus e 8.279 são considerados curados depois do prazo de contágio ou recuperação.

Do total de casos confirmados em Goiânia, 8.870 não precisaram de internação. Outros 940 precisaram de atendimento médico para tratamento, sendo que 470 ficaram algum tempo em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).