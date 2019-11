Cidades Goiânia tem previsão de pancadas de chuva isoladas nesta quarta-feira (20) A umidade relativa do ar deve variar de 41% a 90% , de acordo com informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo)

A previsão do tempo para esta quarta-feira (20) é de sol, nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas em Goiânia. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) aponta que as precipitações são decorrentes da área de instabilidade que atua sobre todo o Estado. De acordo com informações do Cimehgo, a umidade relati...