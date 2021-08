Cidades Goiânia tem previsão de pancada de chuva para esta semana Passagem de frente fria que avança pela região sudeste do Brasil aumenta nebulosidade sobre Goiás e pode provocar áreas de instabilidade em algumas áreas do Estado

A previsão para Goiânia é de pancada de chuva isolada para esta segunda-feira (30) e também nos dias seguintes, pelo menos até quarta-feira (1º). É o que mostra a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Contudo, apesar da precipitação, as temperaturas devem ficar elevadas durante boa parte do dia e com umidad...