Vida Urbana Goiânia tem previsão de chuva para os próximos 5 dias e Inmet divulga alerta amarelo Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover entre 20 e 30 mm/h na capital, com ventos de até 60 km/h; por enquanto não há expectativa de frio intenso, afirmam os meteorologistas

O maio começou diferente para os goianienses. Acostumados com o início da estiagem nesta época, em 2019, diferente dos outros anos, a previsão é de chuva na primeira semana do quinto mês do ano. Nessa quarta-feria (1º) e nesta quinta (2), volumes moderados de chuva foram registrados em diversas áreas de Goiânia e em quase todas as regiões do Estado. Com isso, a umi...