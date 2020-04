O número de mortos por causa do novo coronavírus (Covid-19) em Goiânia subiu para oito de acordo com informações do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade neste domingo (12).

A cidade conta ainda com 128 casos confirmados da doença. Deste total, 61 já foram curados, 52 estão em isolamento domiciliar e sete estão internados.

Até neste sábado (11) eram seis mortos. As duas novas vítimas são dois homens, ambos com mais de 60 anos. Um dos óbitos ainda não entrou nas estatísticas oficiais do Estado deste domingo, que contabilizou sete óbitos na capital.