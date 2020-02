Cidades Goiânia tem o janeiro mais chuvoso dos últimos três anos Sete das oito estações de monitoramento em Goiânia registraram volumes acima da média. Na Região Leste, no Jardim Olinda, precipitação foi de 75% acima do esperado para o mês

O acumulado das chuvas de janeiro de 2020 é o maior registro para o mês dos últimos três anos em Goiânia. Levantamento do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) mostra que das oito estações de monitoramento, em apenas uma não houve acúmulo acima da média climatológica, que é de 247,8 milímetros (mm). A medição da estação do J...