Cidades Goiânia tem mais duas obras viárias iniciadas nesta segunda-feira (15) Serviços serão realizados em rotatória, na divisa com Aparecida de Goiânia, e na Avenida Leste-Oeste, no Centro. Esta última deve ser concluída até o final de 2020

As obras para abertura da rotatória que liga as cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, no encontro das Avenidas 4ª Radial, Rio Verde, São Paulo e Transbrasiliana, próximo ao Centro de Distribuição dos Correios, começam na próxima segunda-feira (15) em ação conjunta entre as duas prefeituras. Nesta data na capital também devem ser iniciados os serviços da Continuação ...