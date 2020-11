Goiânia tem, nesta quarta-feira (18), 73.889 casos de coronavírus (sendo 209 registrados nas últimas 24 horas), sendo que, destes, 71.114 já estão recuperados. Outros 288 estão internados em tratamento contra a doença e 646 testaram positivo nas últimas semanas e são monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Entre as pessoas que tiveram a infecção na capital desde o início da pandemia, 39.433 são do sexo feminino e 34.456, do sexo feminino. Ainda considerando o total de infectados, 68.485 não precisaram de internação para tratamento, diferente de outros 5.404, que tiveram que permanecer algum tempo em unidades de saúde, sendo 2.361 em leitos de terapia intensiva.

Considerando apenas as mortes pela doença, Goiânia tem o total de 1.841 registros. Destes, 1.092 são do sexo masculino e 749, do sexo feminino.