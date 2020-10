Goiânia tem, nesta segunda-feira (5), 58.736 pessoas que já testaram positivo para coronavírus. Destas, 55.830 já se recuperaram e outras 1.438 já perderam a vida por conta da infecção pelo Sars-CoV-2. O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que de ontem para hoje, a estatística teve aumento de 280 casos de infecção e 9 mortes.

Considerando apenas as mortes, a SMS mostra no boletim que os homens continuando sendo maioria das vítimas. Até agora são 856 mortes de pessoas do sexo masculino, o que representa 60% dos casos. As outras 582 mortes são de pessoas do sexo feminino. A idade mais afetada continua sendo a de pessoas com mais de 60 anos. Elas representam 77% dos casos, com 1.107 mortes.

A pasta ainda informou que a capital tem 1.076 pessoas que testaram positivo e estão sendo monitoradas por equipes de saúde. Além disso, do total de infectados, 54.726 não precisaram de internação durante o tratamento contra a doença. Outras 4.010 foram hospitalizadas, sendo 1.763 em unidades de terapia intensiva. A capital possui, nesta segunda, 392 pessoas que ainda estão em hospitais.