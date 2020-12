Goiânia tem mais de 2 mil mortes causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2) desde o início da pandemia. Com mais cinco óbitos cadastrados nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas, o total de vítimas da doença é de 2.035. Destes, 78% são idosos, com total de 1.595 mortes de pessoas acima dos 60 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou no boletim desta terça (22) que 59% dos mortos são do sexo masculino, o que representa 1.200 vítimas. A pasta também registrou 835 óbitos de pacientes do sexo feminino, correspondente aos outros 41% de vítimas da doença.

O total de casos confirmados até agora é de 82.273, sendo que 502 foram inseridos na contagem nas últimas 24 horas. Do total de confirmações, 79.400 pessoas já estão recuperadas e 307 seguem internados. A SMS também informou que 531 estão sendo monitoradas depois de testarem positivo e não apresentarem sintomas graves da doença.

Do total de infectados, 76.183 não precisaram de internação durante o tratamento contra a doença. Outros 6.090 precisaram de auxílio médico e hospitalar, sendo que 2.697 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).