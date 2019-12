Cidades Goiânia tem média de cinco contas do WhatsApp sequestradas por dia Estimativa é da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos. Nova modalidade inclui a clonagem do aplicativo para conseguir transações bancárias com amigos e familiares das vítimas

É crescente o número de golpes aplicados via WhatsApp. De acordo com estimativa da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), atualmente, cerca de cinco pessoas procuram a unidade por dia para relatar esse tipo de situação. A modalidade mais recente inclui a clonagem do aplicativo e, por meio disso, a tentativa de conseguir transações bancárias com a...