Uma semana após a flexibilização do isolamento social por conta do novo coronavírus (Sars-CoV-2) pelo governo estadual em Goiás, é perceptível nas ruas de Goiânia que a máscara se tornou um adereço do cotidiano de quem sai de casa e, conversando com as pessoas, que elas estão mais preocupadas com o risco da Covid-19. Entretanto, a maior movimentação de pessoas pela cidade também veio acompanhada de muitas irregularidades.

Os problemas são mais visíveis nas ruas comerciais, com vendedores atendendo clientes sem os cuidados recomendados pelo poder público e estabelecimentos descumprindo os protocolos do governo. Lojas de vestuário e acessórios, que deveriam, por decreto, estar atendendo por delivery ou drive-thru, por exemplo, estavam com as portas abertas.

A reportagem esteve em cinco bairros na tarde desta terça-feira (28): Jardim Balneário Meia Ponte; Setor Marista; Setor Campinas; Novo Horizonte e Vila Canaã. Conversando com pedestres e comerciantes, a sensação é que as pessoas desejavam ansiosamente o retorno das atividades e comemoram o relaxamento das restrições, mas ao mesmo tempo temem a disseminação da Covid-19.

Na Avenida 24 de outubro, no Setor Campinas, a circulação de carros é intensa. Já nas ruas, o número de pedestres é reduzido em comparação ao que era antes. Mas quando se fala em comércio, ponto forte da região, grande parte dele está em funcionamento. Lojas de roupas, de calçados, perfumes, maquiagens, acessórios em geral e ambulantes vendendo produtos variados fazem parte da lista do que foi encontrado na região, indo na contramão das regras.

A gerente de uma loja de roupas masculinas relata que apesar do local estar aberto, a clientela não aparece. “Antes quando dava 20 a 30 clientes no dia era porque o movimento estava muito fraco. Agora, nem se aproxima dessa quantidade”, afirma. Ela relata que apesar disso segue trabalhando, e mesmo precisando de mais clientes, quando alguém tenta entrar sem máscara é barrado.

Mas nem todos seguem a mesma conduta. Em alguns estabelecimentos foi possível verificar pessoas entrando sem proteção. Já em outros pontos, como uma loja de perfumes, o atendimento é feito em um balcão improvisado na porta, proibindo a circulação dentro do local. Já em uma loja que vende chocolates, há um aviso na porta com orientações antes de entrar. Essa realidade foi constatada em várias ruas comerciais da cidade.

No Balneário Meia Ponte, a circulação de pedestres na avenida principal é grande. Principalmente próximos aos mercados, são encontradas pessoas que não respeitaram o distanciamento social mínimo necessário para evitar a disseminação do vírus, que é maior quando se está em movimento.

Apesar de a maioria estar de máscara, em pontos como distribuidoras de bebidas, o item não é usado por todos. Aliás, não só neste bairro, mas em outros, este tipo de estabelecimento era o que apresentava mais aglomerações, com gente inclusive em frente ao local bebendo. Nos outros pontos, os agrupamentos são mais raros.

Uma pedestre que passava pelo Jardim Balneário Meia Ponte, Fátima Araujo, de 58 anos, foi ao supermercado do bairro e relatou ao POPULAR que mora sozinha na região e não tinha escolha. “Não sei pedir nada por aplicativo. O jeito é ir às compras. Usar proteção e pedir a Deus pra não pegar esse vírus”, diz. “Quero sair sim para muitos lugares, mas só quando tudo isso acabar”, acrescenta.

Na Avenida César Lattes, do Novo Horizonte, uma moradora da região que passeava pelo local relata que percebeu a movimentação aumentar nos últimos dias. “Muitas pessoas estão deixando a quarentena. Dá pra notar que nem todo mundo está preocupado em pegar a doença. Saio só quando necessário e de máscara, mas conheço gente que acha desnecessário e não vê o perigo”, afirma Maria dos Santos, de 47 anos.

A Avenida das Bandeiras, na Vila Canaã, conhecido pelo número alto de comércio de peças automotivas, foi o único lugar identificado pelo POPULAR nesta terça-feira com um número maior de pessoas sem máscaras. Enquanto quase nenhum cliente era visto na tarde desta terça-feira (28), vendedores estavam nas calçadas, sem proteção no rosto ou item de higiene para quem chegasse.

Já o Setor Marista, o movimento de carros e pedestres era mínimo. Apenas uma loja de calçados foi vista em funcionamento. A vendedora do local, que não quis ser identificada, relata que estão atendendo clientes com hora marcada.

Goiânia registrou 394 casos confirmados de Covid-19 até o dia 28 de abril. Apenas um dos cinco bairros visitados pelo POPULAR não apresenta nenhum caso até o momento, o Setor Novo Horizonte. O Setor Marista tem 13 ocorrências, o Balneário Meia Ponte tem 3, Campinas, um, e a Vila Canaã mais um.